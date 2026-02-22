Tischtennis-Oberliga Südwest Jan Limbach rettet beim 3:7 die Nassauer Ehre Stefan Nink 22.02.2026, 12:08 Uhr

i Die Mühen haben sich für Jan Limbach gelohnt. Der Kapitän des TV 1860 Nassau steuerte bei der 3:7-Niederlage der Lahnstädter im Spitzenspiel in Klein-Winternheim zwei Punkte im Einzel bei. Andreas Hergenhahn

Kein Kraut scheint in dieser Saison in der Tischtennis-Oberliga Südwest gegen den RSV Klein-Winternheim gewachsen zu sein. Mit dem 7:3 gegen Mitkonkurrent TV 1860 Nassau wahrten die Rheinhessen ihre weiße Weste und haben schon den Aufstieg vor Augen.

In der Tischtennis-Oberliga Südwest ist dem RSV Klein-Winternheim der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga kaum noch zu nehmen. Die Rheinhessen entschieden auch den zweiten Saison-Vergleich der beiden unangefochtenen Topteams gegen Ex-Meister TV 1860 Nassau für sich und können nach dem 7:3-Erfolg bei nunmehr komfortablen sechs Zählern Vorsprung auf die Lahnstädter unter halbwegs normalen Umständen nicht mehr vom Platz an ...







