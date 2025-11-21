Fluch und Segen für Grenzau Ist Saarbrücken ohne Superstar Fan Zhendong schlagbar? 21.11.2025, 10:19 Uhr

i Mit der Verpflichtung von des mehrfachen Weltmeisters und Olympiasiegers von Paris Fan Zhendong hat der 1. FC Saarbrücken einen Hype in der Bundesliga ausgelöst. Die Auswärtsspiele waren im Nu ausverkauft, auch in Grenzau war die Nachfrage immens. Dass der Superstar aus China aktuell in seiner Heimat an der Platte steht, wird bedauert, eröffnet den Gegnern aber auch Chancen. Carmen Jaspersen, dpa. Carmen Jaspersen, picture alliance/dpa

Jede Medaille hat zwei Seiten, auch diese: Alle wollen Fan Zhendong in der Bundesliga sehen, doch aktuell steht der beste Tischtennisspieler der Welt in China an der Platte. Das wird bedauert, eröffnet Gegnern wie dem TTC Grenzau aber auch Chancen.

Am Ende zählen die Punkte, nicht das Spektakel. Und denen kommt der TTC Zugbrücke Grenzau vielleicht etwas näher, wenn im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 17 Uhr, Zugbrückenhalle) auf der anderen Seite der Platte der Mann fehlt, den alle sehen wollen in dieser Saison.







