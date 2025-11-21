Ist Saarbrücken ohne Superstar Fan Zhendong schlagbar?

Jede Medaille hat zwei Seiten, auch diese: Alle wollen Fan Zhendong in der Bundesliga sehen, doch aktuell steht der beste Tischtennisspieler der Welt in China an der Platte. Das wird bedauert, eröffnet Gegnern wie dem TTC Grenzau aber auch Chancen.
Am Ende zählen die Punkte, nicht das Spektakel. Und denen kommt der TTC Zugbrücke Grenzau vielleicht etwas näher, wenn im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 17 Uhr, Zugbrückenhalle) auf der anderen Seite der Platte der Mann fehlt, den alle sehen wollen in dieser Saison.