Nach einem Erfolgserlebnis in der Verbandsoberliga lechzen die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim vor ihrer Partie beim VfL Nastätten am heutigen Samstag, 15 Uhr. „Es wäre auch für das Selbstbewusstsein nicht schlecht, mal wieder zu gewinnen“, sagt SG-Sprecherin Hannelore Huber.

Trotz personeller Probleme hatte ihr Team die Hinrunde mit 10:4 Punkten als Zweiter abgeschlossen, in der zweiten Saisonhälfte aber stehen einem Sieg vier klare Niederlagen gegenüber. „Wir sind in der Rückrunde sauschlecht“, stellt Huber fest. „Wir versuchen, in Nastätten besser zu spielen als vorige Woche.“ Ganz in eigener Hand hat die SG ein erfolgreiches Abschneiden im Hintertaunus allerdings nicht, viel hängt davon ab, ob bei den Gastgeberinnen Julia Minor am Start ist. Die ehemalige Zweitliga-Spielerin fehlte bei der 2:8-Niederlage ihres Teams in Roxheim und war auch in der Rückrunde erst einmal im Einsatz. Ist sie am Samstag dabei, wird es erneut schwer für die SG.