Erster Sieg in der Rückrunde In den Einzeln dreht die SG Hargesheim auf Gert Adolphi 26.02.2025, 12:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Erstmals in der Rückrunde trat die SG Hargesheim/Roxheim komplett an und landete gleich den ersten Sieg im zweiten Saisonabschnitt. 8:2 hieß es gegen dezimierte Simmernerinnen.

Das war der SG Hargesheim/Roxheim auch schon passiert: Vor 14 Tagen trat sie in der Tischtennis-Verbandsoberliga krankheitsbedingt nur mit zwei Spielerinnen an. Jetzt hatte es den Gegner erwischt. Weil die Ex-Monzingerin Daniela Spreier, seine erfolgreichste Spielerin, kurzfristig erkrankt war, trat der VfR Simmern in Roxheim lediglich zu zweit an.

