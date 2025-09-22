Klare Worte nach dem 1:3 In Bad Homburg holt die Realität den TTC Grenzau ein 22.09.2025, 11:01 Uhr

i Auch Feng Yi-Hsin musste sich in Bad Homburg dem starken Japaner Jo Yokotani geschlagen geben. Damit war die Hoffnung auf den zweiten Grenzauer Saisonsieg geplatzt. Wolfgang Heil

Nach der dritten Niederlage in Folge hat der TTC Zugbrücke Grenzau ein paar Tage mehr Zeit, sich zu sammeln. Das könnte helfen, den Fokus wieder zu finden. Denn den scheinen die Brexbachtaler nach dem guten Saisonbeginn etwas verloren zu haben.

Vor dem zweiten Spieltag noch mit der Tabellenführung geliebäugelt, findet sich der TTC Zugbrücke Grenzau nach vier Partien in der Tischtennis-Bundesliga da wieder, wo er auf keinen Fall hinwollte: auf einem Abstiegsplatz. Das Schlüsselspiel beim TTC OE Bad Homburg ging mit 1:3 verloren, womit der Bonus nach dem vielversprechenden 3:1-Auftaktsieg gegen den TSV Bad Königshofen aufgebraucht ist.







