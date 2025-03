Keine Siege gab’s zuletzt für die heimischen Vertreter in den regionalen Tischtennis-Klassen. Die SG Untere Lahn und der VfL Nastätten holten immerhin zumindest Unentschieden.

Verbandsliga

TuS Weitefeld-Langenbach II – SG Untere Lahn 5:5. Die SG wollte die gute Tendenz der vergangenen Spiele fortsetzen. So ganz gelang das nicht. Vor allem den Start verpatzte Untere Lahn – zwischenzeitlich stand es 4:1 für die Westerwälder. Mit drei Siegen in den letzten drei Spielen sicherte sich die SG zumindest noch das Unentschieden.

Ein Punkt fehlt zum Relegationsplatz

Ob das so richtig weiterhilft, wird sich noch zeigen. Untere Lahn (11:23 Punkte) schob sich zwar einen Platz nach vorne auf Rang neun, dies ist aber weiterhin ein direkter Abstiegsplatz. Ein Punkt fehlt zum Relegationsplatz.

„Das ist eigentlich zu wenig im Kampf um den Relegationsplatz, eigentlich war ein Sieg Pflicht. Wir müssen jetzt schon gegen die Topteams aus Windhagen und Mendig punkten, was aber sehr schwierig wird“, so Markus Mandry. SG-Punkte: Mandy/Sascha Graf, Graf, Nico Wollschlag (2) und Marco Noetzel.

Bezirksoberliga

TuS Weitefeld-Langenbach II – VfL Nastätten 5:5. Der VfL startete gut, lag schnell mit 3:0 vorne. Dann kamen die bereits abgestiegen Gastgeber Punkt um Punkt heran. Vor dem letzten Einzel des Abends lag Weitefeld sogar in Front. „Das war eher ein verlorener Punkt nach einem super Start. Wir kriegen die Spiele gerade teilweise nicht zu Ende gespielt, das hat uns schon einige Punkte gekostet. Gut, dass Noel Witzky aktuell so konstant starke Leistungen abliefert “, sagte Mannschaftsführer Nico Schmidt. VfL-Punkte: Witzky / Manuel Lenz, Robert Pesch / Schmidt, Witzky (2) und Lenz.

Bezirksliga

TTC Harbach – TuS 1904 Himmighofen 9:1. Eine deutliche Niederlage setzte es für Himmighofen beim Tabellenzweiten. Lediglich Spitzenspieler Björn Stötzer gewann ein Einzel. Vier Spiele gingen allerdings erst im Entscheidungssatz weg.

„Ein Tiefschlag im Abstiegskampf. Keine gute Leistung, auch kämpferisch nicht“, sagte Spitzenspieler Stötzer: „Jetzt beginnen die Wochen der Wahrheit: Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Niederelbert ist Pflicht.“

TTF Oberwesterwald II – VfL Nastätten II 6:4. Wieder einmal konnte der VfL im Abstiegskampf eine gute Ausgangsposition nicht nutzen. 3:0 hatte es dabei zu Beginn gestanden, alles sah nach einem möglichen Sieg aus. Doch fünf Einzelsiege der Gastgeber in Folge ließen die Partie kippen. „Erneut eine vergebene Chance. Nach unserer Führung haben wir es wieder nicht geschafft, Zählbares mitzunehmen. In zwei Wochen haben wir einen Koppelspieltag zu Hause, da müssen dringend Punkte her, um die gute Ausgangslage aus der Hinrunde nicht komplett zu verspielen“, so das Fazit von Mannschaftsführer Manuel Lenz. VfL-Punkte: Lenz / Alexander Kohl, Jan Hendrik Baltzer /Julia Minor, Lenz und Kohl.

Auf den Plätzen sieben und acht trennt Nastätten und Himmighofen nur ein Punkt. Es könnte alles auf ein großes Abstiegsfinale am letzten Saisonspieltag (12. April) im Derby hinauslaufen.