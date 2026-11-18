Erster Sieg fällt deutlich aus Im siebten Anlauf platzt Wirgeser Knoten so richtig Marco Rosbach 18.11.2026, 17:58 Uhr

i Vincent Schwickert und der TTC Wirges konnten aufatmen: Im Kellerduell gegen die DJK Heusweiler gelang der ersten Saisonsieg in der Tischtennis-Oberliga. Andreas Hergenhahn

Der Motor des TTC Wirges war mächtig ins Stottern geraten, doch jetzt kann es aufwärts gehen für Dominic Stendebach und Co. Der erste Saisonsieg des Tischtennis-Oberligisten soll für Aufwind sorgen. Bei der TTG Mündersbach gab’s Licht und Schatten.

Während die TTG Mündersbach/Höchstenbach als Aufsteiger von Beginn an solide mitschwimmt in der Tischtennis-Oberliga der Männer, hatte der TTC Wirges enorme Anlaufschwierigkeiten. Jetzt gab’s den ersten Sieg.TTC Wirges – DJK Heusweiler 10:0. Dieser Sieg war Pflicht, hatten die Gäste aus dem Saarland vor dem Kellerduell doch noch gar keinen Punkt geholt.







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