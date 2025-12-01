Tischtennis Im Kreisderby teilen sich die Rivalen die Punkte Nico Schmidt 01.12.2025, 07:57 Uhr

Das Duo Philipp Wallroth und Andre Jelken setzte sich am Wochenende in beiden Begegnungen durch und steuerte wichtige Zähler für die SG Untere Lahn bei.

Rund 3 Stunden lang wurde den immerhin 20 Zuschauern in der VfL-Halle an der Lauterter Straße in Nastätten beste Unterhaltung geboten. Dann stand im Derby der Tischtennis-Bezirksoberliga fest: Die begehrten Punkte werden brüderlich geteilt.

Das Topspiel in der Tischtennis-Bezirksoberliga hielt, was es versprochen hatte: Spannend bis zum letzten Ballwechsel ging es zu – am Ende hieß es zwischen der SG Untere Lahn und dem VfL Nastätten leistungsgerecht unentschieden. Nastättens Damen lösten in der Verbandsoberliga ihre Hausaufgabe überaus deutlich.







