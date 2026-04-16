Nach 0:3 ist Heimsieg das Ziel Im Klassiker war für den TTC Grenzau viel mehr drin Marco Rosbach 16.04.2026, 10:04 Uhr

i Sam Walker (rechts) zeigte in Düsseldorf wie seine Teamkollegen Martin Allegro und Maciej Kubik eine gute, phasenweise sogar sehr starke Leistung, wurde gegen Li Yongyin aber nicht belohnt. Am Sonntag wollen es der Brite und seine Grenzauer gegen Grünwettersbach noch besser machen und sich mit einem Heimsieg aus der Saison verabschieden. Wolfgang Heil

Die Siegesserie des TTC Grenzau ist gerissen, doch der Bundesliga-Klassiker bei Borussia Düsseldorf war keine so klare Angelegenheit, wie es das Ergebnis vermuten lässt. In allen Spielen hatten die Gäste die Chance, den Hauptrunden-Ersten zu ärgern.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie hat der TTC Zugbrücke Grenzau wieder mal ein Spiel in der Tischtennis-Bundesliga verloren. Grämen musste sich aber keiner bei den Brexbachtalern, die vom neunten auf den zehnten Platz abgerutscht sind. Zum einen bot das Team unter der Regie von Trainerurgestein Anton Stefko auch ohne die fehlenden Feng Yi-Hsin und Luka Mladenovic bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine Leistung, die deutlich besser war, als ...







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