Die Siegesserie des TTC Grenzau ist gerissen, doch der Bundesliga-Klassiker bei Borussia Düsseldorf war keine so klare Angelegenheit, wie es das Ergebnis vermuten lässt. In allen Spielen hatten die Gäste die Chance, den Hauptrunden-Ersten zu ärgern.
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Nach zuletzt vier Siegen in Serie hat der TTC Zugbrücke Grenzau wieder mal ein Spiel in der Tischtennis-Bundesliga verloren. Grämen musste sich aber keiner bei den Brexbachtalern, die vom neunten auf den zehnten Platz abgerutscht sind. Zum einen bot das Team unter der Regie von Trainerurgestein Anton Stefko auch ohne die fehlenden Feng Yi-Hsin und Luka Mladenovic bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine Leistung, die deutlich besser war, als ...