Nun wird’s in der Ost-Staffel der Tischtennis-Bezirksoberliga doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende möglicherweise ein Zielfoto den Ausschlag gibt, wer direkt in die Verbandsliga aufsteigt und wer am 9. Mai die Relegation bestreitet.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Untere Lahn hat das Topspiel in der Tischtennis-Bezirksoberliga verloren und muss nun wieder um den Rheinlandliga-Aufstieg zittern. Auch ansonsten lief das vergangene Wochenende für die heimischen Vertreter in den überregionalen Klassen nicht gerade sonderlich erfolgreich.