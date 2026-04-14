Tischtennis überkreislich Hypothek der beiden Doppel-Niederlagen wiegt zu schwer Nico Schmidt 14.04.2026, 09:34 Uhr

i Nico Wollschlag (links) und Markus Mandry mussten sich im fünften Satz mit 10:12 denkbar knapp geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Nun wird’s in der Ost-Staffel der Tischtennis-Bezirksoberliga doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende möglicherweise ein Zielfoto den Ausschlag gibt, wer direkt in die Verbandsliga aufsteigt und wer am 9. Mai die Relegation bestreitet.

Die SG Untere Lahn hat das Topspiel in der Tischtennis-Bezirksoberliga verloren und muss nun wieder um den Rheinlandliga-Aufstieg zittern. Auch ansonsten lief das vergangene Wochenende für die heimischen Vertreter in den überregionalen Klassen nicht gerade sonderlich erfolgreich.







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