So können Fans noch dabeisein Hit zwischen Grenzau und Düsseldorf elektrisiert Massen Marco Rosbach 08.11.2026, 13:53 Uhr

i Für besondere Momente ist immer gesorgt, wenn Grenzau gegen Düsseldorf spielt. Unvergessen ist diese Szene von vor zwei Jahren, als sich Maciej Kubik (links) und Dang Qiu eine strittige Szene auf dem Handy eines Balljungen anschauten. Wolfgang Heil

Dieser Vergleich ist mehr als „nur“ ein Spiel in der Tischtennis-Bundesliga. Wenn der TTC Zugbrücke Grenzau auf Borussia Düsseldorf trifft, begeistert das die Fans seit Jahrzehnten. Diesmal hat der Klassiker noch ein paar Besonderheiten auf Lager.

Kaum ein Spiel hat in den vergangenen Jahren schon weit im Voraus mehr Fans mobilisiert, längst sind die Sitzplatztickets ausverkauft. „Doch es lohnt sich, zu uns ins Tal zu kommen“, sagt Markus Ströher, der Manager des TTC Zugbrücke Grenzau, vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf (Montag, 19 Uhr, Zugbrückenhalle) und verspricht, dass es letzte Stehplatztickets online unter ...







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