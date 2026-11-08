Dieser Vergleich ist mehr als „nur“ ein Spiel in der Tischtennis-Bundesliga. Wenn der TTC Zugbrücke Grenzau auf Borussia Düsseldorf trifft, begeistert das die Fans seit Jahrzehnten. Diesmal hat der Klassiker noch ein paar Besonderheiten auf Lager.
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Kaum ein Spiel hat in den vergangenen Jahren schon weit im Voraus mehr Fans mobilisiert, längst sind die Sitzplatztickets ausverkauft. „Doch es lohnt sich, zu uns ins Tal zu kommen“, sagt Markus Ströher, der Manager des TTC Zugbrücke Grenzau, vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf (Montag, 19 Uhr, Zugbrückenhalle) und verspricht, dass es letzte Stehplatztickets online unter ...