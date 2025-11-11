Hintere Paarkreuz ist erneut ein Garant für den Erfolg

Auch nach dem fünften Saisonauftritt bleibt der TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Verbandsoberliga verlustpunktfrei. Nach einem guten Start lieferte erneut das hintere Paarkreuz.

TuS Weitefeld-Langenbach konnten den zweiten Heimsieg in Folge in der Tischtennis-Verbandsoberliga einfahren und bleibt auch im fünften Saisonspiel verlustpunktfrei. Gegen den RSV Klein-Winternheim II siegten sie mit 6:4.

Erneut konnte der

TuS von Anfang an punkten und die Anfangsdoppel (Jonas Röhrig/Filip Flemming; Paul Richter/Luke Hammer) für sich entscheiden.