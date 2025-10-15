Die Abstiegsgefahr hat der TTC Kirn erkannt. Nun muss das Team den Kampf annehmen, auch wenn Johnas Henrich schmerzlich vermisst wird.

Nach der 4:6-Heimniederlage gegen den TuS Weitefeld ist der TTC Kirn in der Tischtennis-Verbandsoberliga auf den Relegationsrang abgerutscht. „Wir spielen gegen den Abstieg“, hat Steven Poensgen den Ernst der Lage erkannt.

Der TTC-Spitzenspieler selbst hatte das Unentschieden auf dem Schläger, sein zweites Einzel verlor er mit 11:13 im fünften Satz, kassierte dabei zahlreiche Netzroller seines Gegners.