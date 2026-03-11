TTC Kirn zweimal punktlos Henrich-Fehlen macht sich bemerkbar Gert Adolphi 11.03.2026, 11:51 Uhr

i Nur Stefan Altmaier punktete für den TTC Kirn in Mündersbach. Klaus Castor

Vor dem entscheidenden Wochenende mit Partien gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf konnte der TTC Kirn kein Selbstvertrauen tanken, unterlag zweimal.

Ohne Bonuspunkte kehrten die Tischtennisspieler des TTC Kirn von ihren Spielen bei den Topmannschaften der Verbandsoberliga zurück, beim zweitplatzierten TuS Weitefeld verloren sie 3:7, bei Spitzenreiter TTG Mündersbach/Höchstenbach 2:8. In Weitefeld machte sich bemerkbar, dass die Kirner ohne Johnas Henrich antreten mussten.







Artikel teilen

Artikel teilen