TTC Kirn zweimal punktlos
Henrich-Fehlen macht sich bemerkbar
Nur Stefan Altmaier punktete für den TTC Kirn in Mündersbach.
Nur Stefan Altmaier punktete für den TTC Kirn in Mündersbach.
Klaus Castor

Vor dem entscheidenden Wochenende mit Partien gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf konnte der TTC Kirn kein Selbstvertrauen tanken, unterlag zweimal.

Lesezeit 1 Minute
Ohne Bonuspunkte kehrten die Tischtennisspieler des TTC Kirn von ihren Spielen bei den Topmannschaften der Verbandsoberliga zurück, beim zweitplatzierten TuS Weitefeld verloren sie 3:7, bei Spitzenreiter TTG Mündersbach/Höchstenbach 2:8. In Weitefeld machte sich bemerkbar, dass die Kirner ohne Johnas Henrich antreten mussten.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport