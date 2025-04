Platz drei oder Platz vier – wo beendet die ASG Altenkirchen die Saison 2024/25 in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen? „Platz drei wäre wirklich super, Platz vier aber auch richtig in Ordnung“, ordnet Mannschaftsführerin Yvonne Heidepeter die beiden Optionen ein, mit denen die Spielzeit enden kann.

Kehrt Simmerns Spitzenspielerin an den Tisch zurück?

Mit einem Heimspiel gegen den VfR Simmern in der Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule (Samstag, 14 Uhr) verabschieden sich die Kreisstädterinnen in die Sommerpause. Wenn die ASG das Unentschieden aus der Hinrunde wiederholen könnte, wäre das ein gutes Ergebnis, weil man gegen die Hunsrückerinnen in der jüngeren Vergangenheit meistens das Nachsehen hatte und beim VfR aller Voraussicht nach Stephanie Magel zum Team zählen wird.

Simmerns Spitzenspielerin hat in dieser Runde aufgrund ihrer Schwangerschaft kein einziges Spiel bestritten, will am letzten Spieltag aber noch einmal an den Tisch gehen – und das macht die Aufgabe für Altenkirchen wiederum deutlich schwieriger.