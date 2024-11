Tischtennis-Bundesliga: TTC geht heute in Bad Königshofen und am Freitag in Bremen als klarer Außenseiter an die Platte Heftiger Doppelpack für Grenzau: TTC ist in Bad Königshofen und Bremen klarer Außenseiter 29.10.2024, 17:33 Uhr

i Grenzaus Maciej Kubik hat sich bislang deutlich stabiler präsentiert als in der Vorsaison. An seine guten Leistungen soll der junge Pole auch in Bad Königshofen und Bremen anknüpfen. Foto: Marco Rosbach Marco Rosbach

Grenzau. Ausgerechnet vor dem Doppelpack mit Auswärtsspielen beim TSV Bad Königshofen (Mittwoch, 19 Uhr) und beim SV Werder Bremen (Freitag, 19 Uhr) ist es passiert: Der in dieser Saison noch sieglose TTC Zugbrücke Grenzau ist durch die Ergebnisse der Konkurrenz am Wochenende auf den letzten Platz der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) abgerutscht.

Erst vier Spiele haben die Brexbachtaler in der Liga absolviert, deshalb ist noch nichts passiert, wie Manager Markus Ströher in den vergangenen Wochen immer wieder betont hat. Gefallen findet aber niemand an der aktuellen Position, die am Saisonende den Abstieg bedeuten dürfte.

