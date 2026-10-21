Aus Niederlagen die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist eine Kunst. Hannelore Huber hat diese nachgewiesen und damit ihrem Team einen Überraschungserfolg beschert.

Die SG Hargesheim/Roxheim ist das einzige noch ungeschlagene Team der Verbandsoberliga. Nach dem 6:4-Sieg bei der SG Kirchberg/Rhaunen weisen die Tischtennisspielerinnen von der Nahe die wenigsten Gegenpunkte der Klasse auf.

Zum überraschenden Erfolg trug erstmals in dieser Saison auch Teamsprecherin Hannelore Huber etwas bei.