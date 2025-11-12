SG-Team siegt 6:4 Hannelore Huber gelingt die größte Überraschung Gert Adolphi 12.11.2025, 11:24 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Spannend verlief das Duell mit der ASG Altenkirchen, und es nahm ein überraschendes Ende für die SG Hargesheim/Roxheim.

Hannelore Huber wurde in ihrer Prognose bestätigt. „Die Doppel waren entscheidend“, sagte die Sprecherin der SG Hargesheim/Roxheim nach dem 6:4-Heimsieg in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen die ASG Altenkirchen. Allerdings war Huber davon ausgegangen, dass es auf ein Unentschieden hinausläuft, sollten Sabrina Wohlfahrt und Donata Eder ihre Auftaktpartie gewinnen.







Artikel teilen

Artikel teilen