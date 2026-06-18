Zweimal DM-Gold Hannelore Dillenberger erweitert ihre Titelsammlung Stefan Nink 18.06.2026, 09:28 Uhr

i Einmal mehr ein starkes Gespann an der Platte: Hannelore Dillenberger und Bernd Schuler sicherten sich im Mixed in der Altersklasse Ü75 den DM-Titel. Hannelore Dillenberger

Tischtennis hat seit jeher im Leben Hannelore Dillenbergers einen besonders hohen Stellenwert. Die Himmighöferin spürt auch im hohen Alter noch die besondere Faszination ihres Sports. Das wurde zuletzt einmal mehr bei der DM in Erfurt deutlich.

Sie hat mittlerweile zwar bereits stolze 77 Lenze auf dem Buckel, doch Tischtennis ist und bleibt für Hannelore Dillenberger ein Lebenselixier. Die frühere Bundesligaspielerin des TTC Olympia Koblenz und spätere Macherin des SV Winterwerb, mit dem sie einst bis ins Halbfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft vordrang, geht heuer vornehmlich für den TuS Himmighofen an die Platte.







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