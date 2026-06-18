Tischtennis hat seit jeher im Leben Hannelore Dillenbergers einen besonders hohen Stellenwert. Die Himmighöferin spürt auch im hohen Alter noch die besondere Faszination ihres Sports. Das wurde zuletzt einmal mehr bei der DM in Erfurt deutlich.
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Sie hat mittlerweile zwar bereits stolze 77 Lenze auf dem Buckel, doch Tischtennis ist und bleibt für Hannelore Dillenberger ein Lebenselixier. Die frühere Bundesligaspielerin des TTC Olympia Koblenz und spätere Macherin des SV Winterwerb, mit dem sie einst bis ins Halbfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft vordrang, geht heuer vornehmlich für den TuS Himmighofen an die Platte.