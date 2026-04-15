Nachfolger des Boll-Entdeckers Grujic wechselt vom TTC Grenzau zum Liga-Konkurrenten Marco Rosbach 15.04.2026, 09:10 Uhr

i Slobodan Grujic (links, hier mit Spitzenspieler Feng Yi-Hsin) wechselt vom TTC Zugbrücke Grenzau zum TTC OE Bad Homburg, wo er Nachfolger seines früheren Trainers Helmut Hampl wird. Wolfgang Heil

Vom Westerwald in den Taunus: Slobodan Grujic, fünf Jahre lang Trainer des TTC Grenzau, bleibt der Tischtennis-Bundesliga erhalten und wechselt zum TTC OE Bad Homburg. Ein Grund dafür ist der Mann, dessen Nachfolge er bei den Hessen antritt.

Vor fünf Jahren ist Slobodan Grujic aus dem Saarland, wo er den 1. FC Saarbrücken zur ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hatte, zum TTC Zugbrücke Grenzau gewechselt. Dass sein Vertrag dort endet, steht seit einigen Monaten fest, in Chen Zhibin hat der Tischtennis-Bundesligist aus dem Brexbachtal auch längst einen Nachfolger mit reichlich Stallgeruch gefunden.







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