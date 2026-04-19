0:3-Pleite im letzten Spiel Grünwettersbach wird beim TTC Grenzau zum Partycrasher Marco Rosbach 19.04.2026, 20:06 Uhr

i Nichts zu machen: Sam Walker (links), Anton Stefko und Co. konnten gegen die hoch motivierten Grünwettersbacher keinen Satz für sich entscheiden. Wolfgang Heil

Dank der starken Serie von vier Siegen in der heißen Phase blickt der TTC Grenau auf eine vernünftige Saison zurück. Doch es wäre am Ende mehr möglich gewesen als Rang zehn. Der Traum von einer einstelligen Platzierung platzte am letzten Spieltag.

Der TTC Zugbrücke Grenzau beendet seine 44. Saison in der Tischtennis-Bundesliga auf Position zehn, doch es hat nicht viel gefehlt, da hätten die Brexbachtaler eine wechselhafte Runde mit Höhen und Tiefen, einigen Durchhängern, aber einem starken Zwischenspurt in der Schlussphase mit einer einstelligen Platzierung gekrönt.







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