TTC Kirn fehlt das Glück
Grimms Schulterverletzung reißt wieder auf
Punktete im Doppel, kämpfte aber auch mit Schulterproblemen: Nick Grimm, der Kapitän des TTC Kirn.
Klaus Castor

Im Kampf um den Klassenverbleib konnte der TTC Kirn keinen Boden gutmachen. Die Mannschaft hatte erfolgreich gegen den TTC Mülheim-Urmitz losgelegt, doch dann verließ sie das Glück. 

Der Auftakt ließ auf ein erfolgreiches Spiel hoffen: Dank der Siege im Doppel von Steven Poensgen und Nick Grimm sowie Stefan Altmaier und Eugen Mauter starteten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn mit einer 2:0-Führung ins Heimspiel der Verbandsoberliga gegen den TTC Mülheim-Urmitz, am Ende verloren sie aber 4:6.

