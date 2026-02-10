TTC Kirn fehlt das Glück Grimms Schulterverletzung reißt wieder auf Gert Adolphi 10.02.2026, 14:40 Uhr

i Punktete im Doppel, kämpfte aber auch mit Schulterproblemen: Nick Grimm, der Kapitän des TTC Kirn. Klaus Castor

Im Kampf um den Klassenverbleib konnte der TTC Kirn keinen Boden gutmachen. Die Mannschaft hatte erfolgreich gegen den TTC Mülheim-Urmitz losgelegt, doch dann verließ sie das Glück.

Der Auftakt ließ auf ein erfolgreiches Spiel hoffen: Dank der Siege im Doppel von Steven Poensgen und Nick Grimm sowie Stefan Altmaier und Eugen Mauter starteten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn mit einer 2:0-Führung ins Heimspiel der Verbandsoberliga gegen den TTC Mülheim-Urmitz, am Ende verloren sie aber 4:6.







