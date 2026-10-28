Konstant zu punkten und dabei die eine oder andere Überraschung zu setzen, das gelingt derzeit den Tischtennisspielern des TTC Kirn in der Verbandsoberliga.
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Die Erfolge von Johnas Henrich und Tobias Haas in den abschließenden Einzeln gaben den Ausschlag. Dank dieser Siege gewann der TTC GW Kirn sein Heimspiel in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen den SV Windhagen mit 6:4. „Vor dem Spiel wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen“, sagte der Kirner Spielführer Nick Grimm und fügt an: „Dass jetzt ein Sieg herausgesprungen ist, ist super.