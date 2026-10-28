TTC Kirn siegt 6:4 Grimm und Poensgen knacken die Nummer zwei Gert Adolphi 28.10.2026, 13:00 Uhr

i Mit zwei Siegen im hinteren Paarkreuz der Matchwinner des TTC Kirn: Tobias Haas. Edgar Daudistel

Konstant zu punkten und dabei die eine oder andere Überraschung zu setzen, das gelingt derzeit den Tischtennisspielern des TTC Kirn in der Verbandsoberliga.

Die Erfolge von Johnas Henrich und Tobias Haas in den abschließenden Einzeln gaben den Ausschlag. Dank dieser Siege gewann der TTC GW Kirn sein Heimspiel in der Tischtennis-Verbandsoberliga gegen den SV Windhagen mit 6:4. „Vor dem Spiel wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen“, sagte der Kirner Spielführer Nick Grimm und fügt an: „Dass jetzt ein Sieg herausgesprungen ist, ist super.







Artikel teilen

Artikel teilen