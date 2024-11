Bremen. Nach vier Niederlagen in der Tischtennis-Bundesliga und einer im Pokal wollte Slobodan Grujic vor dem Auswärtsdoppelpack in Bad Königshofen und Bremen nicht allzu vermessen klingen. Mit einem Sieg aus den beiden Spielen bei stark in die Saison gestarteten Gegnern könne man zufrieden sein, meinte der Trainer des TTC Zugbrücke Grenzau im Vorfeld.