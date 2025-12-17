Aufatmen nach wichtigem 3:1 Grenzaus Mann für gewisse Momente ebnet Weg zum Sieg Marco Rosbach 17.12.2025, 10:51 Uhr

i Auf ihn war Verlass im richtungsweisenden ersten Spiel: Mit seiner speziellen Technik stellte Grenzaus Luka Mladenovic (Foto) Grünwettersbachs Nummer eins Hiroto Shinozuka nicht nur vor große Probleme, sondern drehte die Partie nach 1:2-Satzrückstand noch. Marco Rosbach

Allzu oft hatte der TTC Grenzau in der Hinrunde damit zu kämpfen, dass seine Spieler wechselhaft auftraten. War der eine gut, hatten die anderen Probleme. Beim Sieg in Grünwettersbach griffen die Rädchen ineinander. Das macht Mut im Abstiegskampf.

Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit waren in den vergangenen Wochen das große Thema beim TTC Zugbrücke Grenzau. Individuelle Klasse blitzte fast in jedem Spiel des Westerwälder Traditionsvereins in der Tischtennis-Bundesliga auf, doch dabei gab es ein großes Problem: Überzeugte der eine, zogen die anderen nicht nach – und umgekehrt.







