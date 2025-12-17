Grenzaus Mann für gewisse Momente ebnet Weg zum Sieg

Allzu oft hatte der TTC Grenzau in der Hinrunde damit zu kämpfen, dass seine Spieler wechselhaft auftraten. War der eine gut, hatten die anderen Probleme. Beim Sieg in Grünwettersbach griffen die Rädchen ineinander. Das macht Mut im Abstiegskampf.
Lesezeit 4 Minuten
Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit waren in den vergangenen Wochen das große Thema beim TTC Zugbrücke Grenzau. Individuelle Klasse blitzte fast in jedem Spiel des Westerwälder Traditionsvereins in der Tischtennis-Bundesliga auf, doch dabei gab es ein großes Problem: Überzeugte der eine, zogen die anderen nicht nach – und umgekehrt.