Grenzaus Gründer und Macher Manfred Gstettner wird 90

Riesig feiern wollte Manfred Gstettner den 90. Geburtstag nicht. 50 Gäste vielleicht, erzählt seine Frau Ulrike. Doch klein geht nicht bei einem wie ihm, der sich selbst nie groß machen würde. Ein Blick auf das Leben des Manns hinter dem TTC Grenzau.
Ob es das erhoffte Happy End tatsächlich geben wird an diesem Abend, ist beim Stand von 2:1 noch nicht abzusehen. Doch im kleinen, feinen VIP-Bereich der Zugbrückenhalle auf der wenige Meter über dem Tischtennistisch gelegenen Empore wird schon von verfrühten Geschenken geträumt.