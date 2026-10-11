Während sein Team in der Tischtennis-Bundesliga auch ohne ihn für Furore sorgte, trumpfte Feng Yi-Hsin vom TTC Grenzau in Asien groß auf. Beim mit insgesamt 2,05 Millionen US-Dollar dotierten China Smash feierte er den größten Erfolg seiner Karriere.
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Für den TTC Zugbrücke Grenzau hat er in der noch jungen Bundesliga-Saison nur die ersten beiden der bisherigen sechs Spiele absolviert. Verpflichtungen auf seinem Heimatkontinent standen für den Taiwanesen Feng Yi-Hsin an: zunächst die Teilnahme mit dem Nationalteam an den Asian Games, dann das China Smash, eines der wichtigsten Turniere im Tischtennis.