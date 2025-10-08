TTC feiert zweiten Saisonsieg Grenzaus Ass im Doppel sticht gegen Bergneustadt 08.10.2025, 09:00 Uhr

i Doppelstärke als Schlüssel zum Erfolg: Martin Allegro (links) und Feng Yi-Hsin (rechts) machten im fünften Spiel des Abends kurzen Prozess mit Bergneustadts Leo de Nodrest und Adrien Rassenfosse Marco Rosbach

Der TTC Grenzau hat sich nach drei Niederlagen aus der Negativspirale herausgekämpft und gegen Bergneustadt den immens wichtigen zweiten Saisonsieg in der Tischtennis-Bundesliga gefeiert. Ein taktischer Kniff bei der Aufstellung brachte die Wende.

Üblicherweise fällt es Markus Ströher schwer, sich kurzzufassen, wenn es um Tischtennis geht. An diesem Abend sind es aber nicht mehr als drei Worte, die der Manager des Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau benötigt, um seine Gedanken nach dem 3:2-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten TTC Schwalbe Bergneustadt auf den Punkt zu bringen.







