Schöne Bescherung am Brexbach Grenzauer Weihnachtsmärchen gegen Fulda ist großes Kino Marco Rosbach 23.12.2025, 11:36 Uhr

i Der Held des Abends und sein kongenialer Doppelpartner: Nach dem Coup gegen Dimitrij Ovtcharov im Einzel führte Luka Mladenovic (rechts) mit Martin Allegro den TTC Grenzau zum 3:2-Sieg gegen den TTC Fulda-Maberzell. Wolfgang Heil

Von Besinnlichkeit keine Spur, das Weihnachtsmärchen des TTC Grenzau kam in diesem Jahr als packender Krimi daher. Dabei avancierte einer zum gefeierten Star, der häufig in der zweiten Reihe steht. Der tragische Held war dafür umso prominenter.

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, kommt die ganze Familie zusammen. Was dann passieren kann, liefert seit jeher Stoff für Romane, Dramen, Spielfilme. Alles ist möglich, von Lustspiel bis Herzschmerz, von Krimi bis Katastrophe. Der letzte Tischtennis-Akt des Jahres in der Zugbrückenhalle bot von allem ein bisschen – und war auch deshalb ganz großes Kino.







