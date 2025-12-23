Grenzauer Weihnachtsmärchen gegen Fulda ist großes Kino

Von Besinnlichkeit keine Spur, das Weihnachtsmärchen des TTC Grenzau kam in diesem Jahr als packender Krimi daher. Dabei avancierte einer zum gefeierten Star, der häufig in der zweiten Reihe steht. Der tragische Held war dafür umso prominenter.
Wenn Weihnachten vor der Tür steht, kommt die ganze Familie zusammen. Was dann passieren kann, liefert seit jeher Stoff für Romane, Dramen, Spielfilme. Alles ist möglich, von Lustspiel bis Herzschmerz, von Krimi bis Katastrophe. Der letzte Tischtennis-Akt des Jahres in der Zugbrückenhalle bot von allem ein bisschen – und war auch deshalb ganz großes Kino.