Strammes Rückrunden-Programm Grenzauer hat Chance zur Revanche gegen Grünwettersbach 29.12.2024, 10:00 Uhr

i B-WH, Tischtennis-Bundesliga; TTC Grenzau - Mülhausen, Doppel Kubik,Baum (Grenzau), Foto: Wolfgang Heil, 12.12.2024, Sport: Tischtennis Wolfgang Heil

Kaum werden die letzten Silvesterraketen am Himmel über dem beschaulichen Grenzau verglüht sein, da ist der TTC Zugbrücke schon wieder in der Tischtennis-Bundesliga gefordert. Zu Gast am Brexbach ist ein Gegner, mit dem man eine Rechnung offen hat.

Auch wenn bis zuletzt von etwas mehr geträumt wurde, geht der TTC Zugbrücke Grenzau als Tabellenzehnter in die Rückrunde der Tischtennis-Bundesliga. Gleich am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, steht das Heimspiel gegen den ASC Grünwettersbach an, einen Gegner, dem die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic innerhalb von nur vier Monaten bereits zum dritten Mal begegnet.

