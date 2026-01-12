Heimspiel gegen den Vierten Grenzauer haben vor der Pause Selbstvertrauen getankt Lukas Erbelding 12.01.2026, 18:00 Uhr

i In der letzten Partie vor der Winterpause feierte der TTC Zugbrücke Grenzau einen emotionalen 3:2-Erfolg gegen den TTC Fulda-Maberzell. Am Mittwoch geht's für die Grenzauer in der Bundesliga mit dem nächsten Heimspiel weiter. Wolfgang Heil

Vor der Winterpause holte der TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga zwei Siege. Am Mittwoch möchten die Westerwälder in ihrem Heimspiel gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen erneut für Furore sorgen.

Wenn am kommenden Spieltag der Tischtennis-Bundesliga der TTC Zugbrücke Grenzau die TTF Liebherr Ochsenhausen empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber klaren Ambitionen aufeinander. Während die Westerwälder aktuell den elften Tabellenplatz belegen und um den Klassenverbleib kämpfen, gastieren die Oberschwaben am Mittwoch (Spielbeginn: 19 Uhr) als Vierter der Liga und damit als Play-off-Anwärter im Brexbachtal.







