Vor der Winterpause holte der TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga zwei Siege. Am Mittwoch möchten die Westerwälder in ihrem Heimspiel gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen erneut für Furore sorgen.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn am kommenden Spieltag der Tischtennis-Bundesliga der TTC Zugbrücke Grenzau die TTF Liebherr Ochsenhausen empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber klaren Ambitionen aufeinander. Während die Westerwälder aktuell den elften Tabellenplatz belegen und um den Klassenverbleib kämpfen, gastieren die Oberschwaben am Mittwoch (Spielbeginn: 19 Uhr) als Vierter der Liga und damit als Play-off-Anwärter im Brexbachtal.