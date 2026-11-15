TTC scheitert an Franziska Grenzau zieht in Saarbrücken nur eine seiner Optionen Marco Rosbach 15.11.2026, 20:25 Uhr

i Gegen Alvaro Robles lag Grenzau Martin Allegro (Foto) bereits mit 0:2 Sätzen zurück, startete dann aber eine Aufholjagd. Dass diese ohne Happy End blieb, schmerzte die Gäste ungemein. Wolfgang Heil

Gegen Rekordmeister Düsseldorf unterlag der TTC Grenzau nur sieben Tage zuvor im Doppel. Dieses zu erreichen, war nun die Hoffnung des Tischtennis-Bundesligisten beim Gastspiel in Saarbrücken. Dass es dazu nicht kam, hatte mehrere Gründe.

Die neue Zeitrechnung beim 1. FC Saarbrücken-TT währte nur ein Jahr. Die Joachim-Deckarm-Halle wird nun wieder so aufgebaut, wie es die Fans aus den Jahren ohne Fan Zhendong gewohnt waren. Mit dem Superstar aus China war vor der vergangenen Saison dann alles mindestens eine Nummer größer geworden: größere Ränge für mehr Zuschauer – und am Ende mehr Titel.







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