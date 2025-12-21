Mit Mut gegen Ovtcharov & Co. Grenzau will in der Liga Fuldas Albtraum bleiben Marco Rosbach 21.12.2025, 13:26 Uhr

i Dimitrij Ovtcharov ist der Star beim TTC Fulda-Maberzell, doch der erhoffte Erfolg hat sich noch nicht eingestellt. In der vergangenen Saison verpassten die Osthessen die Play-offs und stehen aktuell auch nur bei 10:10 Punkten. Wolfgang Heil

In der vergangenen Saison avancierte der TTC Grenzau zum Albtraum des TTC Fulda-Maberzell. Die Westerwälder gewannen beide Spiele gegen die Osthessen, die auch deshalb die angestrebten Play-offs verpassten. Gelingt Grenzau am Montag der nächste Coup?

Wo Ende August mit dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Bad Königshofen der stimmungsvolle Beginn geglückt war, da soll zum Jahresabschluss auch das letzte Spiel der Hinrunde für Hochgefühle sorgen. Wenn das gelingt, dann wären all die Dämpfer, die der TTC Zugbrücke Grenzau in seiner 44.







Artikel teilen

Artikel teilen