Grenzau will in der Liga Fuldas Albtraum bleiben

In der vergangenen Saison avancierte der TTC Grenzau zum Albtraum des TTC Fulda-Maberzell. Die Westerwälder gewannen beide Spiele gegen die Osthessen, die auch deshalb die angestrebten Play-offs verpassten. Gelingt Grenzau am Montag der nächste Coup?
Lesezeit 3 Minuten
Wo Ende August mit dem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Bad Königshofen der stimmungsvolle Beginn geglückt war, da soll zum Jahresabschluss auch das letzte Spiel der Hinrunde für Hochgefühle sorgen. Wenn das gelingt, dann wären all die Dämpfer, die der TTC Zugbrücke Grenzau in seiner 44.