Zum Jahresauftakt musste der TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga eine klare Niederlage hinnehmen. Der Blick geht aber direkt nach vorn: Schon am Samstag steht das nächste Spiel für die Westerwälder an.
Der TTC Zugbrücke Grenzau hat sein Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen deutlich mit 0:3 verloren. Lange Zeit zum Hadern bleibt den Brexbachtalern aber nicht. Schon am Samstag (15 Uhr) geht es für den TTC mit einer Auswärtspartie beim TSV Bad Königshofen weiter.