Niederlage zum Jahresauftakt Grenzau verliert 0:3 – und schaut direkt nach vorn Lukas Erbelding 14.01.2026, 21:59 Uhr

i Maciej Kubik hielt seine Partie gegen Andreas Levenko lange offen. Am Ende konnte der Pole die Niederlage des TTC Zugbrücke Grenzau gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen aber auch nicht mehr verhindern. Wolfgang Heil

Zum Jahresauftakt musste der TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga eine klare Niederlage hinnehmen. Der Blick geht aber direkt nach vorn: Schon am Samstag steht das nächste Spiel für die Westerwälder an.

Der TTC Zugbrücke Grenzau hat sein Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen deutlich mit 0:3 verloren. Lange Zeit zum Hadern bleibt den Brexbachtalern aber nicht. Schon am Samstag (15 Uhr) geht es für den TTC mit einer Auswärtspartie beim TSV Bad Königshofen weiter.







