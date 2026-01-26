TTC verliert Spiel und Trainer Grenzau und Grujic gehen ab Sommer getrennte Wege Marco Rosbach 26.01.2026, 11:10 Uhr

i Nach fünf Jahren geht seine Zeit beim TTC Zugbrücke Grenzau zu Ende: Der Vertrag von Trainer Slobodan Gujic läuft am 30. Juni aus und wird nicht verlängert. Marco Rosbach

Nach der dritten Niederlage in Folge schwebt der TTC Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga unverändert in akuter Abstiegsgefahr. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich die Wege des Tabellenletzten und Trainer Slobodan Grujic im Sommer trennen werden.

Es sind mindestens bewegte, vielleicht sogar dramatische und eventuell folgenreiche Wochen, die der TTC Zugbrücke Grenzau zu Beginn des Jahres 2026 erlebt. Der Feierstimmung anlässlich des 90. Geburtstags von Vereinsgründer Manfred Gstettner folgten sportliche Tiefschläge mit drei Niederlagen in Folge, der jüngsten am Sonntagabend beim TTC Bergneustadt, dem die Brexbachtaler auf bittere Art und Weise mit 1:3 unterlagen.







