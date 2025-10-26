TTC unterliegt Düsseldorf 1:3 Grenzau-Trainer Grujic nach Klassiker: Da war mehr drin 26.10.2025, 12:39 Uhr

i Trainer, Motivator, Gratulant: Slobodan Grujic (links in Schwarz), Trainer des TTC Zugbrücke Grenzau, klatscht hier Maciej Kubik (blaues Trikot, rechts in Schwarz Mitspieler Martin Allegro) nach seinem Sieg im ersten Spiel gegen Borussia Düsseldorf ab. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Rekordmeister bilanzierte der Trainer, dass an diesem Abend in der ausverkauften Zugbrückenhalle mehr drin gewesen ist für die Westerwälder. Wolfgang Heil

Es hat nicht viel gefehlt, um den Rekordmeister in das Entscheidungsdoppel zu zwingen, doch am Ende mussten sich die Brexbachtaler geschlagen geben. Chancen waren da, das zeigte auch immer wieder der Blick in die Mannschaftsboxen.

Der Blick in die Mannschaftsboxen der beiden Tischtennisteams zwischen den Spielen oder während der Auszeiten ist oftmals ein Abbild von dem Spiel an der Platte. Auch beim Klassiker der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) zwischen dem TTC Zugbrücke Grenzau und Borussia Düsseldorf in der ausverkauften Zugbrückenhalle war das der Fall.







