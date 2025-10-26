Es hat nicht viel gefehlt, um den Rekordmeister in das Entscheidungsdoppel zu zwingen, doch am Ende mussten sich die Brexbachtaler geschlagen geben. Chancen waren da, das zeigte auch immer wieder der Blick in die Mannschaftsboxen.
Lesezeit 7 Minuten
Der Blick in die Mannschaftsboxen der beiden Tischtennisteams zwischen den Spielen oder während der Auszeiten ist oftmals ein Abbild von dem Spiel an der Platte. Auch beim Klassiker der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) zwischen dem TTC Zugbrücke Grenzau und Borussia Düsseldorf in der ausverkauften Zugbrückenhalle war das der Fall.