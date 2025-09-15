Das war Pech für den TTC Grenzau. Hatte Shunsuke Togami die ersten beiden Spiele verpasst, war der Japaner gegen die Brexbachtaler dabei und führte Ochsenhausen zum Sieg. Ausgerechnet für Grenzaus Besten bleibt Togami der absolute Angstgegner.

Sie hatten es befürchtet beim TTC Zugbrücke Grenzau, dass der TTF Ochsenhausen nicht derselbe sein würde wie an den ersten beiden Spieltagen in der Tischtennis-Bundesliga. Hatte der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger da noch Niederlagen gegen Borussia Dortmund (1:3) und beim TTC Schwalbe Bergneustadt (1:3) quittieren müssen, trat er im Heimspiel gegen die Brexbachtaler erstmals mit seinem neuen Schlüsselspieler Shunsuke Togami an. Der Japaner erfüllte die nach dem Abgang der beiden Weltklassespieler Hugo Calderano und Simon Gauzy in ihn gesetzten Erwartungen und machte die Hoffnungen der Grenzauer, dem Auftaktsieg gegen den TSV Bad Königshofen (3:1) und der folgenden Niederlage gegen den Post SV Mühlhausen (1:3) die nächsten Punkte folgen lassen zu können, praktisch im Alleingang zunichte.

Walker nutzt seine kleine Chance nicht

„Heute war nicht mehr drin“, konstatierte TTC-Trainer Slobodan Grujic nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft. Schon vorher habe man gewusst, dass die Aufgabe ganz schwer werde, wenn Togami dabei sein sollte. Der Mann des Abends entschuldigte sich nach getaner Arbeit beim Ochsenhausener Publikum für sein Fehlen zu Saisonbeginn und bedankte sich, „dass ihr auf mich gewartet habt“. Die Tischtennisfreunde aus dem Oberschwäbischen hatten ihm da längst verziehen, denn schon im ersten Spiel zeigte der Japaner seine ganze Klasse.

Gegen Grenzaus Kapitän Sam Walker setzte er sich in drei Sätzen durch, wobei es nur einmal etwas enger wurde. „Sam hat in den ersten zwei Sätzen ganz gut gespielt und hatte im zweiten Satz sogar eine Chance, als er mit 8:6 führte“, blickte Grujic auf das Eröffnungseinzel zurück. Togami behielt jedoch die Nerven, drehte den Spielstand durch fünf Punkte in Serie auf 11:8 und hatte damit den Widerstand des erfahrenen Briten gebrochen.

„Da sieht man, was ihm noch fehlt nach den beiden guten Spielen zu Saisonbeginn. Er braucht einfach noch Zeit, dann wird er der alte Maciej.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Wenn man den ersten Satz ausklammert, war auch das zweite Einzel eine klare Angelegenheit, diesmal mit dem besseren Ausgang für die Gäste aus dem Westerwald. Andreas Levenko ging zwar in Führung gegen TTC-Spitzenspieler Feng Yi-Hsin, der in der Folge aber nur noch 15 Punkte abgab auf dem Weg zu seinem 3:1-Sieg. „Feng war im ersten Satz noch nicht so gut, steigerte sich dann aber“, meinte Grujic. „Wir haben erwartet, dass er das Spiel gewinnt.“

Beim Stand von 1:1 kam dem Duell von Maciej Kubik gegen Iulian Chirita eine Schlüsselrolle zu, Kubiks Trainer sprach vom „wichtigsten Spiel“. Der in der zweiten Hälfte der Vorsaison aus gesundheitlichen Gründen lange fehlende Pole fand gut in die Partie und gewann den ersten Satz, geriet dann aber ins Hintertreffen. „Maciej war immer ein bisschen zurück, Chirita hat vom zweiten Satz an auch besser gespielt“, beobachtete Grujic, dass sein Schützling „etwas langsamer“ wurde. „Da sieht man, was ihm noch fehlt nach den beiden guten Spielen zu Saisonbeginn. Er braucht einfach noch Zeit, dann wird er der alte Maciej.“

Feng hält Druck nicht Stand

Vor dem mit Spannung erwarteten Match zwischen Togami und Feng hätte Grenzaus Trainer gerne mit 2:1 geführt, „daran habe ich auch geglaubt“, wie er hinterher erklärte. „Damit hätten wir etwas Druck aufbauen können.“ So war es aber Feng, der Druck verspürte und unbedingt gewinnen musste gegen einen Gegner, den er noch nie hatte schlagen können. Im ersten Satz sei dann „das Schlimmste passiert, was kommen konnte“, so Grujic. Die Nummer eins der Gäste lag mit 10:8 vorne und hielt bei eigenem Aufschlag die Trümpfe in der Hand, gab den Satz aber noch ab.

„Dann hatte er kein Selbstvertrauen mehr“, sagte Grujic, der weiß: „Wir müssen das Spiel jetzt schnell vergessen und etwas daraus lernen. Was uns fehlt, ist etwas Selbstvertrauen. Das braucht jeder von uns, das hat man gesehen.“ Doch daran könne man arbeiten in den nächsten Tagen, ist Grujic überzeugt. „Wenn wir etwas mehr an uns glauben und mit Kampfgeist an den Tisch gehen, dann wird es besser“, sagt er mit Blick auf das „das wichtige Spiel in Bad Homburg“ am kommen Sonntag (14 Uhr).

TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC Zugbrücke Grenzau 3:1

Shunsuke Togami – Sam Walker 3:0 (11:7, 11:8, 11:4)

Andreas Levenko – Feng Yi-Hsin 1:3 (12:10, 3:11, 5:11, 7:11)

Iulian Chirita – Maciej Kubik 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:2)

Shunsuke Togami – Feng Yi-Hsin 3:0 (12:10, 11:5, 11:3)