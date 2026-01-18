TTC nach bitterem 2:3 Letzter Grenzau schenkt im Kellerduell eine 2:1-Führung her Marco Rosbach 18.01.2026, 11:43 Uhr

i Martin Allegro (Foto) setzte sich wie in der Hinrunde gegen Bad Königshofens Daniel Habesohn durch und brachte seine Grenzauer mit 2:1 in Führung. Doch diese gute Ausgangslage ließen die Brexbachtaler verstreichen. Marco Rosbach

Von einem Spiel, das bei einem Sieg „die ein oder andere Sorge genommen hätte“, sprach Manager Markus Ströher nach dem Kellerduell in Bad Königshofen. Doch der TTC Grenzau ließ die große Chance liegen. Die Sorgen sind dadurch größer geworden.

Am ersten Spieltag schien es ein Paukenschlag gewesen zu sein, als sich der TTC Zugbrücke Grenzau in eigener Halle auch ohne Spitzenspieler Feng Yi-Hsin mit 3:1 gegen den TSV Bad Königshofen durchsetzte. Jetzt waren die Vorzeichen andere. Vor dem Wiedersehen am 13.







Artikel teilen

Artikel teilen