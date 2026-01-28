TTC setzt auf erfahrenen Coach Grenzau präsentiert Chen Zhibin als Grujic-Nachfolger Marco Rosbach 28.01.2026, 21:06 Uhr

i Ein neuer Trainer - und ein bekanntes Gesicht in der Zugbrückenhalle: Chen Zhibin tritt zur neuen Saison beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Grenzau die Nachfolge von Slobodan Grujic an. Sarah Scherer, TTC Grenzau

Erst vor wenigen Tagen hatte Slobodan Grujic im Gespräch mit unserer Zeitung öffentlich gemacht, dass er in der neuen Saison nicht mehr Trainer des TTC Zugbrücke Grenzau sein wird. Jetzt präsentiert der Tischtennis-Bundesligist den Nachfolger.

Es sind einige Puzzleteile, die sich noch fügen müssen, damit der TTC Zugbrücke Grenzau im Sommer in seine 45. Bundesliga-Saison in Folge starten kann. Vor allem müssen die Tischtennisprofis aus dem Brexbachtal, aktuell Schlusslicht in der TTBL, die sportlichen Voraussetzungen dafür schaffen und den Klassenverbleib sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen