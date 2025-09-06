Es war nur ein einziges Spiel zu Beginn einer langen Saison, doch dieses 3:1 gegen Bad Königshofen hat in den Köpfen der Grenzauer Wirkung gezeigt. Ohne ihre Nummer eins setzten sie sich durch und gehen jetzt mit breiter Brust ins zweite Heimspiel.

Neun Tage nach dem begeisternden 3:1-Erfolg gegen den TSV Bad Königshofen hat der TTC Zugbrücke Grenzau die Chance, den Start in seine 44. Saison als Tischtennis-Bundesligist weiter zu veredeln. Die Aufgabe hat es aber in sich. „Das wird ein ganz schweres Spiel für uns“, weiß TTC-Coach Slobodan Grujic vor dem Duell gegen den Post SV Mühlhausen (Montag, 19 Uhr, Zugbrückenhalle).

„Wir wissen, was Feng für uns bedeutet. Das hat er in den vergangenen Jahren gezeigt.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Bei allem Respekt vor den Gästen aus Thüringen sieht Grenzaus Trainer aber auch einige Vorteile für sein Team. So sei es wichtig, wieder zu Hause zu spielen. Die Stimmung am ersten Spieltag hat das Team getragen zum ersehnten Sieg, nachdem man in der Vorsaison erst im fünften Anlauf erfolgreich war. Jetzt also ist der Knoten auf Anhieb geplatzt – „sogar ohne Feng“, wie Grujic betont. Der Spitzenspieler aus Taiwan hatte beim Auftakt gefehlt, weil er in seiner Heimat bei einem verpflichtenden Qualifikationsturnier um einen Platz im Nationalteam gespielt hat. Jetzt ist Feng Yi-Hsin wieder an Bord, was seinem Trainer viele Möglichkeiten gibt.

Dass er nun die Qual der Wahl hat bei der Aufstellung, nachdem gegen Bad Königshofen alle anderen Spieler überzeugende Leistungen gezeigt und Neuzugang Martin Allegro, Rückkehrer Maciej Kubik sowie Kapitän Sam Walker Einzelsiege gefeiert hatten, sieht der erfahrene Trainer nicht als Last, sondern als Gewinn. „Ja, wir spielen mit Feng. Ich habe kein Problem damit, dass er wieder dabei ist“, sagt Grujic und lacht. Wieder etwas ernster fügt er an: „Wir wissen, was Feng für uns bedeutet. Das hat er in den vergangenen Jahren gezeigt.“

Mit Marcos Freitas noch stärker

Der junge Taiwanese ist die Nummer eins am Brexbach, der Spieler, der den Unterschied macht und stets für zwei Punkte gut ist. „Aber es ist wichtig, dass gleichzeitig auch die anderen gut spielen“, kennt Grujic den Schlüssel zum Erfolg. Schließlich braucht es drei Punkte, um zu gewinnen. „Aber wenn wir alle so spielen wie gegen Bad Königshofen und unser Maximum am Tisch geben, dann sind wir für viele Mannschaften sehr gefährlich“, gibt sich der Trainer selbstbewusst, obwohl er vom Gegner eine hohe Meinung hat.

„Mühlhausen ist schon jahrelang sehr stark, das ist eine stabile und ausgeglichene Mannschaft“, zählt er den Post SV um die Routiniers Steffen Mengel und Ovidiu Ionescu sowie den Ex-Düsseldorfer Kay Stumper auch nach dem Abgang von Daniel Habesohn und Irvin Bertrand zu den Play-off-Kandidaten. „Durch die Verpflichtung von Marcos Freitas haben sie sich noch mal verstärkt“, ist Grujic überzeugt. Am ersten Spieltag setzten sich die Thüringer durch Siege von Mengel (2) und Freitas (1) mit 3:1 gegen den ASC Grünwettersbach durch.

Wir sind heiß und können mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen, ganz egal, in welcher Besetzung Mühlhausen kommt.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Noch wichtiger als die Analyse des Gegners ist Grenzaus Trainer aber der Blick aufs eigene Team. „Natürlich ist es positiv, dass wir das erste Spiel gewonnen haben“, sagt Grujic. „Drei unserer Spieler haben gepunktet, das gibt uns viel Selbstvertrauen.“ An die gezeigte Leistung des ersten Spieltags, an dem sich auch der knapp vom jungen André Bertelsmeier geschlagene Luka Mladenovic gut verkauft hatte, gelte es nun anzuknüpfen. „Wir versuchen auf jeden Fall, wieder Vollgas zu geben und den Heimvorteil zu nutzen“, verspricht der TTC-Coach. „Wir sind heiß und können mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen, ganz egal, in welcher Besetzung Mühlhausen kommt.“

Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht allerdings klar für die Gäste: Von den letzten sechs Begegnungen konnte Mühlhausen fünf für sich entscheiden, nur einmal jubelte der Traditionsverein vom Brexbach. Besonders bitter für die Westerwälder waren die beiden Spiele der vergangenen Saison, als es sowohl in Mühlhausen als auch in der Zugbrückenhalle ins Schlussdoppel ging, da aber jeweils der Post SV das bessere Ende für sich hatte und mit 3:2 die Oberhand behielt.