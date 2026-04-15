Hinter dem bisher makellosen Meister RSV Klein-Winternheim verabschiedet sich der TV 1860 Nassau an diesem Wochenende als Zweitplatzierter von der höherklassigen Bühne. In Finthen und gegen Wirges sind die letzten Oberliga-Aufgaben zu lösen.
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Noch zweimal gehen die Tischtennis-Spieler des Oberligisten TV 1860 Nassau am anstehenden Wochenende an die Platte, dann fällt tatsächlich der Vorhang und eine bemerkenswerte Ära in höheren Klassen geht nach mehreren Jahrzehnten zu Ende. Am Samstag gastieren die Lahnstädter ab 18 Uhr in der Landeshauptstadt bei der