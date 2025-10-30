TuS vor viertem Saisonspiel Für Weitefeld stehen intensive Wochen bevor 30.10.2025, 11:57 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Während Tabellenführer VfL Oberbieber bereits neun Partien absolvierte, standen die Westerwälder bislang nur dreimal an der Platte. Dafür starten nun die Wochen der Wahrheiten. Wird sich der TuS weiter nach oben orientieren können?

Drei Siege aus drei Spielen – so liest sich bislang die Bilanz des TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Verbandsoberliga. Am Sonntag, 11 Uhr, erwartet das Team um Mannschaftsführer Luke Hammer einen echten Gradmesser. Mit dem TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof gibt der Tabellenzweite seine Visitenkarte bei den Westerwäldern ab.







