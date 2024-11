Adenau hofft auf erste Punkte Für Sinzig bleibt zumindest ein Hoffnungsschimmer Bernd Linnarz 08.11.2024, 13:37 Uhr

i Für die Teams aus dem Kreis Ahrweiler wird es am Wochenende schwer. Adobe Stock/TTstudio

Schwere Gegner warten am Wochenende auf die Tischtennisteams aus dem Kreis Ahrweiler. Die TTG Kalenborn/Altenahr etwa möchte nur die Höchststrafe vermeiden.

Kreis Ahrweiler. Für die SG Sinzig/Ehlingen steht am Samstag in der Tischtennis-Rheinlandliga eine schwere Aufgabe an. Das Team tritt im Westerwald ab 18 Uhr beim SV Windhagen an. „Das ist ein ganz dickes Brett“, fürchtet Mannschaftsführer Marcel Hippchen.

