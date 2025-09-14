Den Saisonstart hatte sich Oberligist VfR Simmern sicherlich etwas anders vorgestellt. Denn auch wenn die Bretter eins und zwei fehlen, sollten es keine drei Niederlagen zum Start werden. Die sind es aber nun, denn am Wochenende kamen zwei dazu.

Zweimal trat der VfR Simmern am Wochenende in der Tischtennis-Oberliga Südwest zu Hause an, beide Male zog man recht deutlich den Kürzeren. Am Samstagabend verlor man gegen das Topteam der TTF Illtal ll mit 3:7, den Sonntagmittag nutzte man dann auch nicht für den ersten Sieg – im Gegenteil: Gegen den bis dato Tabellenletzten TTC Berus ging man ohne Einzelerfolg mit 2:8 unter.

VfR Simmern – TTF Illtal ll 3:7. Der VfR hangelt sich immer noch ohne die Bretter eins und drei, Mandar Hardikar und Max Klink , durch den Saisonaufgalopp. Gegen Illtal halfen diesmal Joachim Baustert und Martin Müller aus, bei den Gästen war lediglich das Brett vier Sebastian Niederstrasser aus dem Spitzenquartett anwesend, Kapitän Justin Seckler ordnete das aber schnell ein: „Die Mannschaft ist trotzdem sehr stark. Markus Streicher und ich haben das Doppel haarscharf nur 2:3 verloren. Markus hat dann im Einzel zweimal wahnsinnig gespielt.“ Streicher siegte 3:2 und 3:1. „Auch JoBa hat bombig gespielt“, erhielt Baustert ein Lob für seinen Fünfsatz-Erfolg, es war Simmerns dritter und letzter Punkt. „Mit ein bisschen Glück wäre ein Punkt drin gewesen, aber Illtal war eigentlich die klar bessere Mannschaft“, so Seckler am Samstagabend.

VfR Simmern – TTC Berus 2:8. Ganz seltenes Bild während einer Tischtennis-Partie: Zunächst fuhren die Kreisstädter zwei klare Doppel-Erfolge ein. Die Kombination Streicher/Seckler siegte 3:1, Henrich/Baustert sogar mit 3:0. „Wir schlugen das etwas schwächere Doppel und Tobias und JoBa ließen dem Top-Doppel von Berus keine Chance, die waren komplett wehrlos“, so Seckler zum einzig erfreulichen Teil des Aufeinandertreffens. Denn in der Folge trat man natürlich noch achtmal zu den Einzeln an die Platte – und holte insgesamt nur vier (!) mickrige Sätze, Brett eins Markus Streicher gewann keinen einzigen. „Markus war wie wir alle heute chancenlos. Wir waren vorne ohne Chance und Tobi und JoBa waren hinten auch ein Stück weg hier irgendwas zu holen„ sagte Seckler.

Vor dem Wochenende liebäugelte man eventuell mit einem Punkt gegen den TTC Berus, nach Spielende relativierte Seckler dann aber doch schnell: „Der Einser von Berus war saustark, der Zweier hat mehr als 2000 Punkte, der Dreier hatte vor zwei Jahren schon mehr 2000 Punkte und der Vierer hat bereits Regionalliga gespielt, alles nicht so verkehrt“, meinte Seckler am Sonntagmittag. Bleibt festzuhalten: Der VfR hat damit drei Saisonspiele absolviert, ein Remis und zwei Niederlagen kassiert – alle zuhause. Das Fehlen von Einser Hardikar und des urlaubenden Klink schlug ärger ins Kontor als erhofft, zumindest vor Wochenfrist gegen die DJK Heusweiler hätte ein Sieg her gemusst. Leichter wird es in den kommenden Wochen nicht durch den zusätzlichen Druck, den man nun hat.