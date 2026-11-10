Sieg und Niederlage Für Kehrig wäre am Doppelspieltag mehr drin gewesen Stefan Lebert 10.11.2026, 09:00 Uhr

i Für Markus Beckmann und den TuS Kehrig gab es in der Verbandsliga zu Hause eine 4:6-Niederlage gegen Ockenfels und einen 7:3-Sieg gegen Höhr-Grenzhausen. Andreas Hergenhahn

In der Tischtennis-Verbandsliga zeigt der TuS Kehrig Höhen und Tiefen. Im Spiel gegen TTC Ockenfels knappes 4:6, dann Triumph gegen Höhr-Grenzhausen mit 7:3. Überraschung: TTV Andernach schlägt SF Nistertal und Sinzig bleibt vorne.

Gleich zwei Heimspiele hat der TuS Kehrig in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost ausgetragen – mit unterschiedlichem Erfolg: Gegen den TTC Ockenfels gab es eine 4:6-Niederlage, gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen einen 7:3-Sieg. Damit haben sich die Kehriger im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt – allerdings wäre vor allem gegen Ockenfels deutlich mehr drin gewesen.







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