Nentershausen unterliegt Könen Für junges TTC-Team um Paula Beck wäre mehr dringewesen Marco Rosbach 28.10.2026, 12:17 Uhr

i Paula Beck und die Oberliga-Mannschaft des TTC Nentershausen mussten sich in Könen geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Für ihre guten Ansätze und kämpferischen Leistungen wurden die Tischtennis-Talente des TTC Nentershausen in der Frauen-Oberliga nicht belohnt. Ein unglücklich verlorenes Doppel und enge Sätze zeigten, dass für sie in Könen mehr dringewesen wäre.

Mit großen Erwartungen war das junge Team des TTC Nentershausen zum Auswärtsspiel der Tischtennis-Oberliga beim FC Könen gereist. Die Westerwälderinnen hatten sich einiges vorgenommen und wollten an die guten Leistungen der vorangegangenen Begegnungen anknüpfen.







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