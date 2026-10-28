Für ihre guten Ansätze und kämpferischen Leistungen wurden die Tischtennis-Talente des TTC Nentershausen in der Frauen-Oberliga nicht belohnt. Ein unglücklich verlorenes Doppel und enge Sätze zeigten, dass für sie in Könen mehr dringewesen wäre.
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Mit großen Erwartungen war das junge Team des TTC Nentershausen zum Auswärtsspiel der Tischtennis-Oberliga beim FC Könen gereist. Die Westerwälderinnen hatten sich einiges vorgenommen und wollten an die guten Leistungen der vorangegangenen Begegnungen anknüpfen.