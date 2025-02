Woche der Wahrheit für den TTC Für Grenzau geht es um die Zukunft in der Bundesliga 23.02.2025, 00:00 Uhr

i Auf seine Nummer eins Feng Yi-Hsin kann sich Grenzaus Trainer Slobodan Grujic verlassen, doch im Doppel hapert es beim TTC. Fünf von sieben Spielen haben die Brexbachtaler zuletzt mit 2:3 verloren und stecken dadurch auf dem letzten Tabellenplatz fest. Ob dieser am Ende auch den Abstieg bedeutet, liegt nicht in der Hand des Bundesligisten aus dem Westerwald. Wolfgang Heil

Kritische Momente kennen sie beim TTC Grenzau genauso wie glorreiche Stunden. In dieser Woche zeigt sich, ob dem Traditionsverein tatsächlich der erste Abstieg aus der Tischtennis-Bundesliga droht.

Es sind zwei große Baustellen, die in dieser Woche die Verantwortlichen des TTC Zugbrücke Grenzau umtreiben. Auf die eine haben sie (noch) selbst Einfluss, auf die andere nicht. Am Ende geht es bei beidem um nicht weniger als die Zukunft des Westerwälder Traditionsvereins in der Tischtennis-Bundesliga.

