Altenkirchen empfängt Simmern Für ein Spitzenspiel reicht es derzeit nicht René Weiss 13.11.2025, 16:04 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Wenn der Fünfte den Siebten empfängt, dann gibt es sicherlich Begegnungen, die mehr als Spitzenspiel gelten. Allerdings zeigt sich die Frauen-Verbandsoberliga in diesem Jahr auch sehr ausgeglichen. Prognosen sind in jedem Spiel schwer.

In der Vergangenheit kämpften die ASG Altenkirchen und der VfR Simmern um die Spitzenplätze in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. Dafür scheint es in der ausgeglichenen Spielklasse in dieser Saison nicht ganz zu reichen. Altenkirchen steht im Tabellenmittelfeld auf Rang fünf, Simmern ist mit 2:6 Zählern Siebter.







