Für ein Spitzenspiel reicht es derzeit nicht

Wenn der Fünfte den Siebten empfängt, dann gibt es sicherlich Begegnungen, die mehr als Spitzenspiel gelten. Allerdings zeigt sich die Frauen-Verbandsoberliga in diesem Jahr auch sehr ausgeglichen. Prognosen sind in jedem Spiel schwer.
Lesezeit 1 Minute
In der Vergangenheit kämpften die ASG Altenkirchen und der VfR Simmern um die Spitzenplätze in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen. Dafür scheint es in der ausgeglichenen Spielklasse in dieser Saison nicht ganz zu reichen.Altenkirchen steht im Tabellenmittelfeld auf Rang fünf, Simmern ist mit 2:6 Zählern Siebter.