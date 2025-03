Für die SG Sinzig wird’s noch interessant

Während es für die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Rheinlandliga nichts zu holen gab, die knappe Niederlage aber verschmerzbar ist, rutschten die TTF Remagen mit ihrer Niederlage in der Bezirksliga auf den Platz der Abstiegsrelegation

In der Tischtennis-Rheinlandliga gab es für die SG Sinzig/Ehlingen eine etwas unglückliche 4:6-Niederlage gegen den VfL Höhr-Grenzhausen. „Das ist wirklich nicht für uns gelaufen“, meinte Sinzigs Mannschaftsführer Marcel Hippchen, der wegen Rückenbeschwerden immer noch nicht mitspielen konnte, zur Niederlage in der Jahnhalle. Zwar konnten Nils Damke und Christian Ehlers mit ihrem 3:2-Erfolg im Anfangsdoppel den Spielbeginn offenhalten, doch verließ die Sinziger dann das Spielglück. In hart umkämpften Partien in gab es knappe Niederlagen. Je einen Zähler holten Jonas Sonntag, Nils Damke und Christian Ehlers, doch am Ende reichte es nicht zu einem durchaus möglichen Punktgewinn.

Noch drei interessante Spiele

„Das wird jetzt noch eine hoch interessante Restsaison“, sagt Hippchen zu den verbleibenden drei Spielen. Denn es stehen die beiden Derbys gegen Mendig und Andernach an. Dann stellt sich zum Saisonstart der starken Aufsteiger TTC Ockenfels in der Sinziger Jahnhalle vor. Bei nun 18:16 Zählern ist der Klassenverbleib allerdings in jedem Fall bereits geschafft, auch dürften keine Relegationsspiele drohen.

Zwar waren die Ahrkreisteams in der Bezirksoberliga allesamt spielfrei. Doch die anderen Resultate sorgten dafür, dass die SG Sinzig Ehlingen II nun wieder etwas verstärkt in den Abstiegskampf gerät. Bisher hat das Team erst zwei Spiel in der Rückrunde absolviert und in den nächsten Kellerduellen spielt man gegen die Zweitvertretungen aus Mendig und aus Windhagen zwei Schlüsselspiele.

Für Niederlützingen läuft’s fast wie in alten Zeiten

In der Bezirksliga läuft es für den SC Niederlützingen fast wieder wie in alten Zeiten. 30 Zuschauer verfolgten in der heimischen Lavahalle den 7:3-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TTC Rheinbrohl. Bei einem kuriosen Spielverlauf gingen beide Anfangsdoppel verloren, auf Niederlützingen Seite verbuchten Markus Kreutz, Erik Eckstedt und Andreas Ackermann jeweils zwei Siege. Mit 17:17 Zählern hat Niederlützingen nun die allergrößten Abstiegssorgen hinter sich gelassen.

Die beschäftigen allerdings weiter die Ligakollegen der TTF Remagen. Der Aufsteiger verlor klar mit 2:8 gegen den TTC Rheinbrohl. Damit liegen die TTF auf dem Platz der Abstiegsrelegation. Mit einem Einzelsieg und einem Doppelerfolg mit Daniel Jaquemien sorgte Kevin Müller für die Gegenpunkte.

„Persönlich war es für mich noch mal ein schöner Erfolg. Letztlich war für uns der Gegner aber zu stark.“

Der Kalenborner Spieler Frank Rothhaß

Die erwartete klare Niederlage kassierte die TTG Kalenborn/ Altenahr mit dem 2:8 gegen das Spitzenteam des VfL Waldbreitbach. Frank Rothhaß nahm dabei erfolgreich mit zwei Einzelsiegen Revanche für seine beiden Niederlagen aus der Vorrunde. „Persönlich wird es noch mal ein schöner Erfolg. Letztlich war der Gegner zu stark“, resümierte Rothhaß.

Müllenbach strebt dem Titel entgegen

In der Kreisoberliga hat Primus DJK Müllenbach am Wochenende der Wahrheit wichtige Schritte in Richtung Meisterschaft gemacht. Zunächst gewann die DJK bei der Reserve der TTG Kalenborn mit 8:2. Dann setzte sie sich in der heimischen Elsberghalle in den Spitzenspielen mit 6:4 gegen den SC Niederzissen und mit 8:2 auch gegen den TTC Karla II durch.

Bemerkenswert dabei: Spitzenspieler Dominik Mergen kam auf eine blitzsaubere 6:0 Bilanz, und die Müllenbacher verbuchten gleich alle sechs Doppel für sich. Mit 30:4 Zählern hat der Spitzenreiter nun einen beruhigenden Fünf -Punkte- Vorsprung auf die beiden ärgsten Verfolger Niederzissen und Karla II.