Das wird kein normales Tischtennis-Spiel am Samstag in Winzenheim. Zum einen geht es sportlich um viel zwischen der SG Frei-Laubersheim und der TTG Mündersbach, zum anderen werden viele Zuschauer erwartet.

Die beiden noch ausstehenden Begegnungen der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der Tischtennis-Verbandsoberliga haben den Charakter von K.o.-Duellen. Das Heimspiel des Tabellenzweiten am Samstag, 17.30 Uhr, gegen die drittplatzierte TTG Mündersbach/Höchstenbach ist quasi das Halbfinale.

Nur wenn die SG gewinnt, erwartet sie in zwei Wochen bei Spitzenreiter VfR Simmern ein Endspiel um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Oberliga. Bei einer Niederlage oder auch einem Unentschieden geriete selbst der „Trostpreis“, Platz zwei und die Teilnahme an der Relegationsrunde, in Gefahr. „Unser voller Fokus liegt auf Mündersbach“, will der Frei-Laubersheimer Spielführer Kristof Bielinski noch nicht über den möglichen Durchmarsch spekulieren. Schließlich weiß er: „Das wird eine harte Nummer.“ Weil es auch für die Gäste die letzte Chance ist, ins Aufstiegsrennen einzugreifen, stehen beide Mannschaften gleichermaßen unter Druck. Schon das Hinspiel hatte Bielinski als 50:50-Angelegenheit eingeschätzt, die SG verlor allerdings 3:7.

Fünf Spieler im Kader: SG stellt Team kurzfristig auf

„Wir haben uns damals von der Kulisse ein bisschen beeindrucken lassen“, erinnert sich Bielinski und ergänzt: „Es kommt auch nicht so oft vor, dass man vor mehr als 100 Leute spielt.“ Die knappen Sätze gingen überwiegend an die Mündersbacher, sie gewannen auch alle drei Fünf-Satz-Spiele. Einige ihrer Anhänger werden die Gäste auch in die Winzenheimer Schulturnhalle mitbringen, doch auch die SG hat Werbung für die Begegnung gemacht und hofft auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans.

Die Frei-Laubersheimer bringen fünf Spieler ihres Kaders an den Start, neben Bielinski stehen Nikolas Flügel, Elias Mehlig, Christian Tomoski und Merlin Keller zur Verfügung. Wen sie letztlich in Doppel und Einzel einsetzen, entscheiden die Gastgeber nach den Trainingseindrücken kurzfristig.